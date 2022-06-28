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СМИ: голкипер "Арсенала" Шамов подписал новый контракт с клубом

Вратарь тульского "Арсенала" Егор Шамов продолжит выступать за клуб.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, Шамов подписал новый контракт с "Арсеналом". Предыдущее соглашение голкипера истекало в конце июня этого года.

Егор Шамов выступает за "Арсенал" с лета 2018 года. В прошедшем сезоне он провел за клуб четыре матча, в которых пропустил восемь мячей. Всего на счету Шамова 36 матчей за туляков, 53 пропущенных мяча и десять игр на ноль.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Шамова в 300 тысяч евро.

Источник: Sport24


Шамов Арсенал Тула
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