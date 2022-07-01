"Трансфер Сарвели был со мной согласован. Очень хороший футболист, по его отношению ко всему — наиприятнейший человек. Это огромная помощь для нашей команды. А мы, возможно, помощь для него, чтобы сделать еще шажочек вперед. Он сам сказал, что хочет сам себе доказать, что может играть лучше, в другой команде", - цитирует Гаранина "СЭ".
Напомним, 24 июня "Сочи" объявил о переходе Владислава Сарвели из "Крыльев Советов". Футболист подписал контракт до 2025 года. Он будет выступать за сочинцев под 11-м номером.
Форвард является воспитанником академии "Чертаново". В завершившемся сезоне в активе Сарвели 29 матчей в РПЛ, в которых он отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 1,8 млн евро.
Гаранин: Сарвели - очень хороший футболист. Это огромная помощь для нашей команды
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал подписание Владислава Сарвели.
Фото: ФК "Сочи"