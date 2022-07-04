По данным источника, футболист пополнит состав нижегородцев на правах свободного агента, клуб и представители игрока близки к договоренности об условиях контракта.
С Севикяном знаком наставник "Пари НН" Михаил Галактионов – под его руководством футболист играл в молодежной сборной России.
Севикян дебютировал в основном составе "Леванте" в сезоне 2020/2021. Он провел один матч испанской Ла лиги и не отметился результативными действиями. Летом истек срок действия контракта игрока с испанским коллективом.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: "Пари НН" близок к приобретению экс-полузащитника "Леванте"
Полузащитник Эдгар Севикян может продолжить карьеру в "Пари Нижнем Новгороде".
Фото: РФС