"Зенит" предложил мне контракт еще в январе. Условия меня устраивали. Я попросил время подумать, при этом гарантий "Зениту" никаких не давал. Для меня решение уйти из "Зенита" никогда не будет ошибкой. Это был вопрос поиска новой мотивации", - цитирует Оздоева Sport24.
Оздоев добавил, что главный тренер "Зенита" Сергей Семак не сыграл никакой роли в его уходе. Магомед также рассказал, что в феврале мог покинуть команду и уехать в Европу, но трансфер сорвался. По словам Оздоева, тогда он уже был настроен на новый вызов. Окончательное решение об уходе футболист принял в мае.
Полузащитник Магомед Оздоев выступал за "Зенит" с 2018 года. В сезоне-2021/22 он провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гол, а также стал автором 1 результативной передачи. Большую часть первой половины сезона Магомед пропустил из-за травмы. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Оздоева в 2,5 млн евро.
Оздоев: решение уйти из "Зенита" никогда не будет для меня ошибкой
Полузащитник Магомед Оздоев рассказал о решении покинуть "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"