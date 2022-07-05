"Задачи на сезон? Их пока не озвучивали. Но я хочу находиться в турнирной таблице как можно выше. Надо работать, выкладываться на тренировках. Для меня это новый этап в жизни в новом коллективе. Можно сказать, с чистого листа начинается футбольная жизнь, новая глава в карьере. Постараюсь приносить пользу команде", - приводят слова Кротова "Известия".
Вячеслав Кротов является воспитанником "Спартака". В 2015-м году он перебрался в "Уфу". Нападающий провел за уфимский клуб 167 матчей, забил 14 голов и отдал 17 голевых передач. В прошедшем сезоне Кротов провел 25 матчей в РПЛ, в которых отметился четырьмя результативными передачами.
Напомним, по окончании сезона Кротов покинул "Уфу". Ранее уфимцы по итогам сезона вылетели в ФНЛ, уступив в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе "Оренбургу" (2:2; 1:2). После ухода из "Уфы" Кротов подписал контракт с "Пари НН", который сохранил прописку в РПЛ.
Кротов: можно сказать, моя футбольная жизнь начинается с чистого листа
Новичок "Пари НН" Вячеслав Кротов рассказал, как воспринимает свой переход в нижегородский клуб.
Фото: ФК "Уфа"