- Сейчас не самое подходящее время, чтобы оставаться в России. Я приехал в Бразилию, чтобы быть рядом с семьей. В России я был бы не так заметен, как в Бразилии. С этим здесь намного лучше. Я пробыл в Европе 3,5 месяца. Футбол там не так уж отличается, как говорят, - передает слова Юри Алберто UOL.
Ранее стало известно, что петербургский "Зенит" и бразильский "Коринтианс" осуществили обмен арендованными футболистами. Из России в Бразилию отправился 20-летний нападающий Юри Алберто, который был куплен в "Интернасьонале" в январе 2022 года за 25 миллионов евро, взамен в Санкт-Петербург должны приехать 25-летний вратарь Иван и 21-летний вингер Густаво Мантуан. В составе "Зенита" Алберто провел 15 матчей во всех турнирах, записав на свой счет 6 забитых голов и 4 результативных передачи.
Юри Алберто: сейчас не самое подходящее время, чтобы оставаться в России
Ушедший в аренду в бразильский "Коринтианс" нападающий "Зенита" Юри Алберто прокомментировал свое желание вернуться в Южную Америку.
Фото: ФК "Зенит"