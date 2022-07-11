"На мой взгляд, ему лучше остаться в России. "Сочи" - отличный вариант для Артема. Он им очень подойдет. Ему однозначно лучше перейти в "Сочи", чем искать клуб в Европе.
"Что касается "Зенита", то он вряд ли туда вернется. Артем и клуб сделали свой выбор. Думаю, совсем скоро Дзюба найдет себе команду", - сказал Петржела.
Нападающий Артем Дзюба покинул "Зенит" в мае. СМИ сообщали об интересе к россиянину со стороны "Фенербахче" и "Галатасарая".
Дзюба выступал за "Зенит" с 2015 года. В составе "Зенита" он стал четырехкратным чемпионом России. В нынешнем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, отметившись 13-ю голами и десятью результативными передачами. Он закончил сезон вторым по системе гол+пас в РПЛ.
"Сочи" в прошлом сезоне занял 2-е место в таблице РПЛ. В летнее трансферное окно из этого клуба в "Зенит" перешли Матео Кассьерра и Родригао.
Источник: РБ Спорт
Петржела: "Сочи" - отличный вариант для Дзюбы
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела назвал клуб, который станет лушчим вариантом для продолжения карьеры экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
Фото: ФК "Зенит"