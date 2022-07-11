"У меня колено болит. Что-то серьёзное? Всё нормально. Повлияет ли повреждение на участие в первом туре? Не знаю, посмотрим", - цитирует Магкеева "Чемпионат".
Напомним, Магкеев из-за разрыва передней крестообразной связки колена пропустил большую часть прошлого сезона. Всего в активе защитника 10 матчей в завершившемся сезоне, в которых он не отмечался результативными действиями.
Новый сезон РПЛ стартует уже в ближайшую пятницу, 15 июля. "Локомотив" в первом туре на своем поле сыграет с "Пари НН". Встреча состоится в воскресенье, 17 июля.
Магкеев испытывает боли в колене после матча с "Динамо"
Игрок "Локомотива" Станислав Магкеев рассказал, что получил повреждение в товарищеском матче с "Динамо" (3:3).
Фото: ФК "Локомотив"