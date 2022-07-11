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Мостовой рассказал, что может возглавить команду медийной лиги

Экс-полузащитник сборной России Александр Мостовой подтвердил, что может приступить к тренерской работе.
Фото: РБ Спорт
Ранее сегодня появилась информация, что Мостовой может возглавить команду из медийной футбольной лиги, где выступают блогеры, артисты и другие известные люди. Об этом сообщил глава Fight Nights Global Камил Гаджиев, который планирует создать футбольную команду из бойцов смешанных единоборств

"Переговоры о том, что я стану главным тренером медийной команды, действительно ведутся, но конкретный клуб назвать не могу. Сейчас это всех привлекает. Меня в настоящий футбол никто не приглашает, поэтому хочется оставить свой след в медийном", - цитирует Мостового Sport24.

В медийной футбольной лиге выступают многие известные футболисты: Денис Глушаков, Дмитрий Тарасов и другие. Ранее стало известно, что любительские команды "Амкал" и "2Drots" в следующем сезоне выступят в низших стадиях Кубка России.


Мостовой
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