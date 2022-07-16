"Нельзя сказать, что ЦСКА нас отвозил в первом тайме. Просто не получилось что-то. Не знаю, что именно не получилось, разберем. Второй тайм получше провели. Нам надо было отыгрываться, пытались атаковать, забивать, но не получилось", - цитирует Кузьмичева "СЭ".
Подопечные Игоря Шалимова пропустили по одному голу в каждом из таймов – сначала ворота Ильи Помазуна поразил полузащитник Иван Обляков, затем пенальти удачно пробил Хорхе Карраскаль.
23 июля "Урал" на выезде сыграет против "Оренбурга", встреча начнется в 17:30 по столичному времени.
Игрок "Урала" Кузьмичев: нельзя сказать, что ЦСКА нас отвозил в первом тайме – надо было отыгрываться
Защитник "Урала" Иван Кузьмичев оценил матч с ЦСКА, в котором "шмели" потерпели поражение – 2:0.
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