"Беда, что ВАР пришёл в наш футбол. Это большая беда! Те судьи, которые выходят на поле, не берут на себя инициативу. Стали какими-то перепуганными. Как будто вчера легли спать, а сегодня проснулись и узнали, что в Россию пришёл ВАР.
Судья семь раз ходил к телевизору [в игре "Краснодар" - "Спартак"]. Семь! Я уже сам хотел купить ему телевизор, честное слово", — цитирует Канчельскиса Sport24.
Встреча второго тура Российской Премьер-лиги между "Краснодаром" и "Спартаком" завершилась разгромной победой красно-белых со счетом 4:1. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 4 очка в двух матчах национального первенства и делят вторую строчку с "Зенитом", "Химками", "Ахматом" и "Динамо".
31 июля "Спартак" сыграет первый официальный домашний матч в сезоне – столичный коллектив примет на своем поле "Оренбург". Встреча начнется в 17:30 по московскому времени.
Канчельскис: беда, что ВАР пришёл в футбол - судья матча "Спартака" с "Краснодаром" 7 раз ходил к экрану
Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о работе ВАР в России.
Фото: РИА Новости