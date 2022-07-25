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В "Зените" опровергли информацию об интересе к двум бразильским защитникам

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе петербуржцев к двум бразильским центральным защитникам.
Фото: ФК "Зенит"
Ранее СМИ сообщили, что петербуржцы интересуются двумя бразильскими защитниками - Дорией и Глобером.

"Зенит" не интересуется защитниками Глобером и Дория", - приводит слова Медведева Чемпионат.

22-летний Глобер выступает за "Аль-Наср" из ОАЭ с 2019 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,5 млн евро. В общей сложности за этот клуб защитник провел 80 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Защитник Дория защищает цвета мексиканского "Сантоса". В этот клуб 27-летний футболист перешел в 2018 году из "Марселя". Всего за "Сантос" бразилец провел 144 матча и забил 13 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 млн евро.


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