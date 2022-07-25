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Глушаков – об идее возглавить "Спартак": я еще игроком туда вернусь

Полузащитник "Химок" Денис Глушаков оценил вероятность своего возвращения в "Спартак".
Фото: ФК "Химки"
"Совет молодым футболистам — больше тренироваться и меньше сидеть за компьютерами, чтобы голову не забивать. Идея стать главным тренером "Спартака" еще жива? Я еще игроком вернусь в "Спартак", подождите", - цитирует футболиста "РБ Спорт".

Глушаков выступал в составе "Спартака" с 2013-го по 2019 год. В качестве игрока красно-белых полузащитник стал чемпионом Российской Премьер-лиги в сезоне 2016/2017, а позднее поднял над головой Суперкубок страны.

В минувшем сезоне Глушаков сыграл за "Химки" 29 матчей чемпионата страны, в которых забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи.


Глушаков Химки Спартак
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