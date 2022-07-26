"Обсуждалась конструкция телевизионного вещания. Пока ни к чему [не пришли], мы ждем предложения от наших коллег из "Газпром Медиа" и "Яндекса". Мы сейчас ищем совместную модель. Транслировать Кубок России будут две компании? Пока финального решения нет", - цитирует функционера Sport24.
В этом сезоне Кубок России пройдет в обновленном формате – проект Кубка РПЛ был интегрирован в турнир, так как большинство клубов элитного дивизиона отказалось от проведения нового соревнования.
Изменения в организации национального кубка объясняются отстранением российских клубов от еврокубковых турниров.
Пивоваров – о Кубке России: ждем предложения от "Газпром Медиа" и "Яндекса" - ищем совместную модель
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал о подробностях сегодняшнего заседания рабочей группы Кубка России.
Фото: ФК "Динамо"