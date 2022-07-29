Напомним, неделю назад после матча с "Крыльями Советов" (3:0) Малком продлил трудовое соглашения с сине-бело-голубыми до конца сезона-2026/27.
"Продлил соглашение, потому что в России меня с первого дня все приняли с распростертыми объятиями. Это проявлялось со всех сторон. Чувствую себя здесь как дома. Поэтому и принял решение продлить контракт на 5 лет", - цитирует Малкома Матч ТВ.
Малком перешел в "Зенит" в 2019 году из "Барселоны" за 40 млн евро. В текущем сезоне Малком провел за "Зенит" 3 матча во всех турнирах, в которых забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. В общей сложности за петербургский клуб 25-летний футболист сыграл в 78 матчах, забил 17 мячей и стал автором 16 голевых передач.
Малком объяснил, почему продлил контракт с "Зенитом"
Полузащитник "Зенита" Малком рассказал, почему решил заключить новое соглашение с клубом.
Фото: ФК "Зенит"