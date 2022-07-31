Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нижний Новгород
2 - 2 2 2
ЦСКАЗавершен
Крылья Советов
0 - 1 0 1
Торпедо2 тайм
П1 5.7X 3.1П2 1.75
Спартак
3 - 1 3 1
Оренбург2 тайм
П1 1.01X 14.5П2 100
Ростов
20:00
ХимкиНе начат
П1 1.97X 3.65П2 3.85

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
0 - 0 0 0
Динамо МхПерерыв
П1 1.6X 2.45П2 21
СКА-Хабаровск
0 - 0 0 0
Краснодар-2Перерыв
П1 2.35X 2.4П2 4.35
Шинник
19:00
БалтикаНе начат
П1 3.4X 3.3П2 2.07
Алания
19:00
ЕнисейНе начат
Кубань
19:00
КАМАЗНе начат
П1 2.01X 3.25П2 3.6
Сделать ставку

На стадионе "Спартака" состоялось открытие памятника Игорю Нетто. Мероприятие посетил Федун

На стадионе "Спартака" состоялось открытие памятника Игорю Нетто.
Фото: Sport24
Памятник был открыт около трибуны С на "Открытие Банк Арене".

На мероприятии присутствовали родственники Нетто, владелец "Спартака" Леонид Федун, первый вице-президент РФС Никита Симонян, исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.

Игорь Нетто выступал за "Спартак" с 1949 по 1966 год и стал пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка страны. Нетто умер в 1999 году в возрасте 69 лет.

"Спартак" сегодня на домашнем стадионе проведет матч 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Стартовый свисток в матче на "Открытие Банк Арене" начнется в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым, арбитр ВАР - Владимир Москалев.

"Спартак" на данный момент занимает 5-е место в таблице чемпионата России, набрав в 2-х матчах 4 очка. Красно-белые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и победили "Краснодар" (4:1).

Источник: телеграм-канал ФК "Спартак"


Спартак Нетто Федун
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится

Последние новости

"Ростов" - "Химки": составы команд на заключительный матч 3-го тура РПЛ
Промес забил свой 70-й гол в РПЛ. Он третий бомбардир-легионер в истории чемпионатов России 3
Федотов: долго и упорно делали Fan ID, лично мне код пришел только сегодня с утра 1
«Пари НН» ожил и ошарашил ЦСКА. Сулейманов показал мастер-класс Заболотному 2
Пономарев - о матче с "Пари НН": после того, как счет стал 2:0, игроки ЦСКА подумали, что игра сделана эксклюзив
Федотов - о ничьей с "Пари НН": мы очень серьезно разговаривали в перерыве, что игра не сделана 4
Тренер сборной России Писарев назвал количество кандидатов в национальную команду на сентябрьский сбор
Более 11 тысяч зрителей посетили матч "Пари НН" - ЦСКА. Это третья игра с Fan ID в РПЛ 4
В "Спартаке" объяснили пропуск Джикией матча с "Оренбургом" 1
У Сулейманова в прошлом сезоне был лишь 1 гол в 25 матчах РПЛ. Сегодня он оформил дубль в игре с ЦСКА 2
"Пари НН" благодаря дублю Сулейманова ушел от поражения в матче с ЦСКА 29
Зделар дебютировал за ЦСКА в матче с "Пари НН" 1
В "Торино" подтвердили переход Миранчука на правах аренды
"Спартак" - "Оренбург": Джикия - вне заявки красно-белых, Сычевой - в старте у гостей 5
"Крылья Советов" - "Торпедо": стартовые составы команд на матч 3-го тура РПЛ 1
Источник: Миранчук близок к трансферу в "Торино" 1
В "Фатих Карагюмрюк" рассказали, что Пирло видит Оздоева игроком стартового состава
Орлов ответил на вопрос, есть ли у "Зенита" конкуренты в РПЛ 1
На стадионе "Спартака" состоялось открытие памятника Игорю Нетто. Мероприятие посетил Федун 5
В "Локомотиве" рассказали о характере травмы Ненахова. Футболист выбыл на 8-10 недель
Главный врач ЦСКА объяснил, почему Щенников, Ушаков и Фукс пропустят матч с "Пари НН" 5
Экс-тренер "Спартака" Эмери показал неприличный жест английским фанатам 2
В ЦСКА рассказали, почему Виктор Мендес не попал в заявку на матч с "Пари НН" 1
"А я думала - сова". Смолов опубликовал совместное фото с Ивлеевой 5
Зделар - в запасе ЦСКА на матч с "Пари НН"
Бушманов: "Спартак" - фаворит игры, но не думаю, что "Оренбург" закроется на своей половине эксклюзив
Тарпищев: бразильцам и колумбийцам "Зенита" до лампочки, что сейчас происходит в мире 4
Петржела: Дзюба хочет, чтобы перед ним встали на колени и умоляли подписать контракт 14
"Ребята, приободренные зарплатами, несутся вперед". Орлов - о новых контрактах легионеров "Зенита" 19
"Зенит" первым из российских клубов достиг отметки в 100 миллионов лайков в "ТикТоке" 7
Все новости
-