Памятник был открыт около трибуны С на "Открытие Банк Арене".
На мероприятии присутствовали родственники Нетто, владелец "Спартака" Леонид Федун, первый вице-президент РФС Никита Симонян, исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев, генеральный директор красно-белых Евгений Мележиков.
Игорь Нетто выступал за "Спартак" с 1949 по 1966 год и стал пятикратным чемпионом СССР и трехкратным обладателем Кубка страны. Нетто умер в 1999 году в возрасте 69 лет.
"Спартак" сегодня на домашнем стадионе проведет матч 3-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Стартовый свисток в матче на "Открытие Банк Арене" начнется в 17:30 мск. Обслуживать встречу будет бригада арбитров во главе с Артемом Чистяковым, арбитр ВАР - Владимир Москалев.
"Спартак" на данный момент занимает 5-е место в таблице чемпионата России, набрав в 2-х матчах 4 очка. Красно-белые сыграли вничью с "Ахматом" (1:1) и победили "Краснодар" (4:1).
Источник: телеграм-канал ФК "Спартак"
На стадионе "Спартака" состоялось открытие памятника Игорю Нетто. Мероприятие посетил Федун
На стадионе "Спартака" состоялось открытие памятника Игорю Нетто.
Фото: Sport24