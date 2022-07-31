"Понимаю, что мы сейчас выглядим реальным конкурентом "Зениту". Игроки "Локомотива" тоже так говорили? Ну, молодцы. "Зенит" пока выглядит сокрушительно? Вообще без проблем", - цитирует Зиньковского "Матч ТВ".
"Спартак" после трех туров Российской Премьер-лиги набрал 7 очков и поднялся на второе место в таблице национального первенства – на первом месте расположился "Зенит", замыкает первую тройку ЦСКА.
Зиньковский – после победы над "Оренбургом": "Спартак" выглядит реальным конкурентом "Зениту"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился эмоциями от крупной победы над "Оренбургом" в третьем туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"