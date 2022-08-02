С 24 февраля действуют ограничения на полеты в аэропорты юга и центральной части России. В настоящий момент нет авиасообщения и с Воронежем.
"Факел" будет добираться на матч против ЦСКА на поезде", - заявили в пресс-службе воронежского клуба.
Матч 4-го тура РПЛ ЦСКА - "Факел" состоится в субботу, 6 августа, в Москве на "ВЭБ Арене". Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.
После 3-х туров воронежский клуб занимает 12-е место в таблице чемпионата России, набрав 2 очка. В минувшие выходные "Факел" дома сыграл вничью с "Динамо" (3:3).
Источник: РИА Новости
"Факел" отправится на матч против ЦСКА на поезде
Стало известно, как воронежский "Факел" будет добираться на матч 4-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА.
Фото: ФК "Факел"