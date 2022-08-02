По данным источника, футболист согласовал долгосрочный контракт с "Црвеной Звездой", теперь руководству сербского коллектива осталось договориться об условиях трансфера с "Сочи".
Ранее в СМИ появилась информация, что на подписание 19-летнего футболиста нацелены "Краснодар" и "Динамо".
Егор Пруцев – младший брат полузащитника Данила Пруцева, который минувшей зимой перешел в "Спартак".
Источник: "Чемпионат"
СМИ: полузащитник "Сочи" Егор Пруцев согласовал условия контракта с "Црвеной Звездой". Это брат игрока "Спартака"
Полузащитник "Сочи" Егор Пруцев продолжит карьеру в чемпионате Сербии.
Фото: РПЛ