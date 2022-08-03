"Акош нас поставил в неудобное положение, клуб рассчитывал на него. "Нижний" предлагал Кечкешу продлить контракт, велись переговоры. Он всем был доволен, но потом резко объявил о своем уходе. В субботу его уже не было в команде. Агент Кечкеша нашел вариант с европейским клубом, на котором они хорошо заработают. Футболист поставил деньги выше отношений с нашим клубом", - цитирует Кудряшова Sport24.
Напомним, ранее "Пари Нижний Новгород" сегодня объявил об уходе Кечкеша в австрийский ЛАСК. Сообщалось, что он воспользовался опцией от ФИФА для приостановки контракта с российским клубом на один год. При этом его соглашение с нижегородцами истекает в 2023 году, поэтому после окончания приостановки он станет свободным агентом.
Акош Кечкеш перебрался в "Пари Нижний Новгород" летом прошлого года из швейцарского "Лугано". С того момента он провел за российский клуб 21 матч, отметившись одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Кечкеша в 800 тысяч евро.
Спортивный директор "Пари НН" - об уходе Кечкеша: футболист поставил деньги выше отношений с нашим клубом
Спортивный директор "Пари НН" Игорь Кудряшов прокомментировал уход Акоша Кечкеша из клуба.
Фото: ФК "Пари НН"