"Переговоры между "Динамо" и "Монтерреем" зашли в тупик? Клубы сейчас ведут переговоры", - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, сегодня Sport24 сообщал, что "Динамо" не может сойтись с "Монтерреем" в вопросе суммы за трансфер Монтеса, поэтому переговоры застопорились.
Монтес является воспитанником "Монтеррея". Он выступает на позиции центрального защитника. В нынешнем сезоне он успел провести два матча в чемпионате Мексики, в которых не отмечался результативными действиями.
Кроме того, в активе Монтеса 23 матча в составе сборной Мексики, в которых он отличился одним голом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего защитника в 7 млн евро.
Агент Монтеса прокомментировал информацию о том, что переговоры между "Динамо" и "Монтерреем" зашли в тупик
Агент Гелу Родригес, представляющий интересы защитника Сесара Монтеса, отреагировал на слухи о том, что "Динамо" зашло в тупик в попытках приобрести его клиента.
Фото: Getty Images