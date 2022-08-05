"У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом "Урала" и принял решение остаться.
Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы", - цитирует агента РБ Спорт.
Полузащитник Эрик Бикфалви перешел в "Урал" в 2017 году. В текущем сезоне 34-летний румын провел 3 матча в Российской Премьер-лиге (РПЛ), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "шмелей" Бикфалви сыграл в 152 матчах, забил в них 48 голов, а также стал автором 14 результативных передач. Контракт Эрика с "Уралом" рассчитан до июня 2023 года.
"Урал" занимает последнее, 16-е, место в таблице РПЛ (0 очков).
Бикфалви намерен остаться в "Урале" после завершения карьеры
Даниэль Драгош, агент полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, рассказал о планах игрока остаться в екатеринбургском клубе после окончания профессиональной карьеры.
Фото: РПЛ