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Бикфалви намерен остаться в "Урале" после завершения карьеры

Даниэль Драгош, агент полузащитника "Урала" Эрика Бикфалви, рассказал о планах игрока остаться в екатеринбургском клубе после окончания профессиональной карьеры.
Фото: РПЛ
"У нас есть предложения, скрывать не стану. Но Эрик переговорил с президентом "Урала" и принял решение остаться.

Больше того, они достигли договоренности, что после завершения карьеры Бикфалви может остаться в клубе, правда, пока не знаю, в каком качестве. Эрику этого хотелось бы", - цитирует агента РБ Спорт.

Полузащитник Эрик Бикфалви перешел в "Урал" в 2017 году. В текущем сезоне 34-летний румын провел 3 матча в Российской Премьер-лиге (РПЛ), результативными действиями не отметился. В общей сложности за "шмелей" Бикфалви сыграл в 152 матчах, забил в них 48 голов, а также стал автором 14 результативных передач. Контракт Эрика с "Уралом" рассчитан до июня 2023 года.

"Урал" занимает последнее, 16-е, место в таблице РПЛ (0 очков).


Урал Бикфалви Иванов Г
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