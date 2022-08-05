- Моя оценка старта сезона в исполнении "Урала"? У нас ноль очков после трех игр, какая тут может быть оценка? Конечно, ниже "двойки", это 100%! Очень плохо стартовали. Да, есть объективные и субъективные причины. Я, конечно, могу наговорить вам, что нам помешали удаления и пенальти. Но это надо признать - просто мы плохо стартовали. Наверное, плохо готовы были. Еще пару таких игр, и будем делать выводы, - передает слова Иванова Matchtv.ru.
"Урал" из Екатеринбурга в трех стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги потерпел три поражения и занимает последнее место в турнирной таблице с нулем набранных очков. "Шмели" смогли забить соперникам 1 гол, пропустив при этом 8. В первых двух матчах, которые екатеринбуржцы проводили на выезде, они уступили ЦСКА (0:2) и "Оренбургу" (0:3), после чего проиграли на своем поле "Краснодару" (1:3). Главным тренером "Урала" является 53-летний Игорь Шалимов, который работает в этой должности с августа 2021 года.
Григорий Иванов рассказал, когда последуют выводы после плохого старта "Урала"
Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал начало нового чемпионата России в исполнении своей команды.
Фото: "Спорт-Экспресс"