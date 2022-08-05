- Дзюбе я звонил, он трубку не взял. Но не по вопросу перехода. У нас с Артемом хорошие отношения, я его всегда поддерживаю. Просто хотел обсудить с ним один момент. У него как-то спросили про "Урал", но он ответил что-то вроде: "Не дай бог". Мне хотелось с ним об этом поговорить: позвонил, написал ему. Но он не ответил. Хотелось узнать, может, он был здесь, что-то знает, чего мы не знаем (смеется), - приводит слова Иванова Matchtv.ru.
33-летний нападающий Артем Дзюба в мае 2022 года объявил об уходе из петербургского "Зенита" в связи с истечением срока действия контракта. После этого Дзюба вел переговоры с рядом зарубежных клубов, в том числе с белградской "Црвеной Звездой" и стамбульским "Фенербахче", а также другими представителями турецкой Суперлиги, но не смог договориться о подписании контракта с заработной платой в размере двух миллионов евро в год. В настоящее время футболист поддерживает форму вместе с выступающим в Первой лиге казанским "Рубином" и продолжает поиски нового клуба.
Г. Иванов: звонил Дзюбе - он трубку не взял
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал о телефоном звонке экс-нападающему "Зенита" Артему Дзюбе.
Фото: ФК "Зенит"