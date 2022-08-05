"Идея платного обращения в ЭСК? Слушайте, ну, если нам предлагают платить деньги, то давайте и судей будем рублём наказывать за каждую ошибку.
Ты либо выходишь "в ноль", либо что-то теряешь. Давайте тогда клубу платить сверху 50 тысяч, если ошибка была!" — цитирует функционера "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что РФС может ввести обязательную денежную плату за обращение в экспертно-судейскую комиссию.
"Урал" не набрал ни одного очка в первых трех турах Российской Премьер-лиги и замыкает турнирную таблицу. Общая разница забитых и пропущенных мячей команды из Екатеринбурга – 1:8.
Г. Иванов – об идее платного обращения в ЭСК: давайте тогда клубу платить 50 тысяч, если ошибка была
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о вероятности введения денежной платы за обращение в ЭСК РФС по вопросам судейства.
Фото: РПЛ