"Глобальные изменения в "Спартаке"? Дай Бог будем являться частью этих сдвигов.
Федун уходит? Я надеюсь, что нет. Леонид Арнольдович очень многое сделал для "Спартака"… [Его уход] Это нехорошо. Такое возможно в скором времени? Посмотрим. Что будет, то будет", - цитирует Мележикова "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что Федун покинет Россию со своей семьей, как только уйдет из "Спартака".
Красно-белые не терпели поражений в первых трех играх Российской Премьер-лиги – подопечные Гильермо Абаскаля начали сезон с ничьей против "Ахмата", после чего переиграли "Краснодар" и "Оренбург".
Мележиков – о вероятности ухода Федуна: посмотрим – что будет, то будет
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков высказался о вероятности перемен в руководстве столичного клуба.
Фото: ФК "Спартак"