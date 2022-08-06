"Перед каждой игрой мы будем говорить, что игра не будет складываться гладко. В итоге, конечно, для "Зенита" получается хороший результат… Тот характер "Ахмата", неуступчивость, которая есть у команды, когда она играет дома, позволяет ей пропускать минимум голов", - цитирует Игонина "Чемпионат".
"Зенит" начал новый сезон Российской Премьер-лиги с ничьей в игре с "Химками", после чего уверенно переиграл "Крылья Советов" и "Локомотив". Подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице.
Сине-бело-голубые сыграют с "Ахматом" в Грозном – матч пройдет сегодня и начнется в 20:00 мск.
Игонин: перед каждой игрой говорим, что она не будет гладкой, а в итоге – хороший результат "Зенита"
Экс-футболист "Зенита" Алексей Игонин поделился ожиданиями от матча 4-го тура РПЛ между питерцами и "Ахматом".
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