- Согласовали контракт? Это ложь. В данный момент ничего нет. "Фламенго" отклонил предложение "Краснодара", - передает слова представителя агентства "РБ Спорт".
Ранее в СМИ появилась информация, что 26-летний центральный защитник "Фламенго" Лео Перейра, "Краснодар" и руководство бразильского клуба согласовали трансфер футболиста в команду Сергея Галицкого. В промежуточной турнирной таблице Российской премьер-лиги по ходу 4 тура "быки" занимают четвертое место, набрав 7 очков в 4 матчах.
СМИ: "Краснодар" и "Фламенго" согласовали трансфер защитника Перейры
"Фламенго" отклонил предложение "Краснодара" по Перейре
Сотрудник агентства R13 Fussball, представляющего интересы центрального защитника "Фламенго" Лео Перейры, прокомментировал информацию о согласовании игроком контракта с "Краснодаром".
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