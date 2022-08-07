- У "Торпедо" есть понимание, как выбираться с низа турнирной таблицы и из ситуации в целом. От игры к игре мы действуем лучше и лучше. И с Самарой в целом неплохая игра получилась, и с "Химками" 60 минут действовали неплохо. Будем стараться усердно работать, продолжать в том же духе. Надеюсь, в следующей игре будет еще лучше. Когда ждать победы? Постараемся со следующего тура начать, - передает слова Смольникова "Чемпионат".
По итогам четырех стартовых туров Российской премьер-лиги московское "Торпедо" занимает предпоследнюю, 15-ю строчку турнирной таблицы, набрав 1 очко. После поражений от "Сочи" (1:3 дома) и "Динамо" (0:4 на выезде) черно-белые сыграли гостевую ничью 1:1 с самарскими "Крыльями Советов", но в 4 туре вновь уступили в формально домашней встрече с подмосковными "Химками" (1:3). В 5 туре чемпионата "автозаводцы" сыграют на выезде с занимающим 11-е место с 3 очками "Оренбургом".
Смольников рассказал, когда нужно ждать первой победы "Торпедо"
Защитник "Торпедо" Игорь Смольников прокомментировал текущее положение команды в чемпионате России.
Фото: РПЛ