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Иванов ответил на вопрос о вероятности назначения Сергея Юрана главным тренером "Урала"

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал информацию о назначении тренера Сергея Юрана наставником команды.
Фото: ФК "Химки"
"Я знаю это, ну вот покинул Юран "Химки", ну и покинул. Когда мы решим по тренеру, все и объявим", – цитирует функционера "Матч ТВ".

Ранее член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил, что Сергей Юран, возглавляющий подмосковный коллектив, покинет клуб. Также функционер отметил, что существует вероятность назначения Николая Писарева главным тренером химчан в ближайшее время.


Урал Иванов Г Юран
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