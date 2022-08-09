"Мозес, безусловно, ключевой игрок, но нельзя сказать, что без него команда как-то перестанет играть или вообще пропадет. Он — не Месси и не Криштиану Роналду. Заменить его есть кем — тот же Игнатов, который вышел и забил в прошлом туре "Уралу" и до этого тоже показывал неплохую игру", - приводит слова Шишкина "РБ Спорт".
Напомним, Виктор Мозес был заменен на 33-й минуте матча "Спартака" против "Урала" (2:0) в 4-м туре РПЛ. Нигериец без контакта с соперником упал на газон и не смог продолжить игру. После матча стало известно, что ему диагностировали повреждение ахиллова сухожилия. Восстановление полузащитника займет около полугода.
В нынешнем сезоне в активе Мозеса 4 выхода на поле в матчах РПЛ, в которых он отметился двумя забитыми мячами.
Шишкин: Мозес - не Месси и не Роналду. Его есть кем заменить - тот же Игнатов
Бывший защитник "Спартака" Роман Шишкин прокомментировал травму Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"