"Клаудиньо хорошо себя чувствует. Он восстанавливается, процесс идет. Как? Это лучше уточнить у медицинского штаба «Зенита». Пока нет информации, когда он сможет вернуться на поле, давайте не торопить события", - цитирует агента "СЭ".
Напомним, Клаудиньо получил повреждение в матче 4-го тура РПЛ против "Ахмата" (0:0). Бразильский полузащитник покинул поле на 60-й минуте встречи. Позже стало известно, что Клаудиньо диагностировали повреждение двуглавой мышцы бедра. Его восстановление займет 4-5 недель.
Всего в нынешнем сезоне Клаудиньо провел 4 матча в РПЛ, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. В июле этого года сине-бело-голубые объявили о продлении контракта Клаудиньо до конца сезона 2026/27.
Агент Клаудиньо рассказал о восстановлении игрока после травмы
Агент Фернандо Гарсия, представляющий интересы полузащитника "Зенита" Клаудиньо, рассказал, как проходит восстановление его клиента после травмы.
Фото: ФК "Зенит"