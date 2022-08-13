"Нас не устраивает ни игра, ни результат. Мы это прекрасно понимаем, видим наши слабые места… Кредит доверия тренерскому штабу? Если мы не объявили об отставках, значит кредит доверия есть. Мы надеемся, что ситуация выправится", - цитирует функционера Sport24.
"Локомотив" не может одержать победу в играх Российской Премьер-лиги на протяжении последних пяти игр. Подопечные Йозефа Циннбауэра набрали 3 очка и располагаются в зоне стыковых матчей. Днем ранее столичный коллектив поделил очки с "Крыльями Советов", избежав поражения благодаря голу с пенальти на последних минутах встречи.
"Нас не устраивает ни игра, ни результат". Леонченко рассказал о кредите доверия к тренерам "Локомотива"
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался и ничьей в матче с "Крыльями Советов" в рамках 5-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"