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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Химки
15:00
АхматНе начат
П1 2.65X 3.15П2 2.85
Оренбург
17:30
ТорпедоНе начат
П1 2.02X 3.7П2 3.65
Нижний Новгород
17:30
РостовНе начат
П1 3.85X 3.5П2 2.03
Спартак
20:00
СочиНе начат
П1 1.9X 3.9П2 3.9

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
18:00
БалтикаНе начат
П1 3.1X 3.45П2 2.24
Волгарь
18:00
ЕнисейНе начат
П1 3X 3.25П2 2.4
Арсенал Тула
18:00
Динамо МхНе начат
П1 1.59X 4П2 5.6
Краснодар-2
19:00
АкронНе начат
П1 2.24X 3.45П2 3.1

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ноттингем Форест
16:00
Вест ХэмНе начат
П1 4.3X 3.75П2 1.85
Челси
18:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.23X 3.5П2 3.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Кадис
18:30
Реал СосьедадНе начат
П1 3.6X 3.2П2 2.22
Валенсия
20:30
ЖиронаНе начат
П1 1.9X 3.5П2 4.4
Альмерия
23:00
Реал МадридНе начат
П1 7X 5П2 1.44

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лацио
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.67X 4.2П2 4.9
Фиорентина
19:30
КремонезеНе начат
П1 1.45X 4.9П2 7
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 6.6X 4.6П2 1.49
Специя
21:45
ЭмполиНе начат
П1 2.55X 3.4П2 2.85

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Майнц
16:30
УнионНе начат
П1 2.3X 3.3П2 3.3
Бавария
18:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.13X 9.8П2 18

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лорьян
Перенесён
Лион
Реймс
16:00
КлермонНе начат
П1 2.05X 3.35П2 3.95
Аяччо
16:00
ЛансНе начат
П1 3.25X 3.2П2 2.36
Труа
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.9X 3.3П2 2.55
Осер
16:00
АнжеНе начат
П1 2.46X 3.3П2 3
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 2.2X 3.35П2 3.5
Брест
21:45
МарсельНе начат
П1 4.3X 3.85П2 1.83
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"Нас не устраивает ни игра, ни результат". Леонченко рассказал о кредите доверия к тренерам "Локомотива"

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался и ничьей в матче с "Крыльями Советов" в рамках 5-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нас не устраивает ни игра, ни результат. Мы это прекрасно понимаем, видим наши слабые места… Кредит доверия тренерскому штабу? Если мы не объявили об отставках, значит кредит доверия есть. Мы надеемся, что ситуация выправится", - цитирует функционера Sport24.

"Локомотив" не может одержать победу в играх Российской Премьер-лиги на протяжении последних пяти игр. Подопечные Йозефа Циннбауэра набрали 3 очка и располагаются в зоне стыковых матчей. Днем ранее столичный коллектив поделил очки с "Крыльями Советов", избежав поражения благодаря голу с пенальти на последних минутах встречи.


Леонченко Локомотив Крылья Советов Циннбауэр
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