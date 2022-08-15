"Спартак" – единоличный лидер? Слава богу! Порадуемся за нашу команду.
До конкуренции с "Зенитом" ещё далеко… Мы понимаем, что "Динамо" захочет поквитаться за финал Кубка. Удивим ли их? Постараемся хорошо сыграть, также "на ноль", и всё.
Игроки "Динамо" говорят, что они — русский "Атлетико"? А "Спартак" — это "Спартак", - цитирует Зиньковского "Чемпионат".
"Спартак" в рамках пятого тура Российской Премьер-лиги уверенно переиграл "Сочи" (3:0) - красно-белые трижды поразили ворота южан во втором тайме. Благодаря победе подопечные Гильермо Абаскаля вышли на единоличное первое место в таблице национального чемпионата, опередив "Зенит" - в активе москвичей 13 очков. 20 августа "Спартаку" предстоит в гостях сыграть с "Динамо". Матч начнется в 17:30 по столичному времени.
Зиньковский: игроки "Динамо" говорят, что они — русский "Атлетико"? А "Спартак" — это "Спартак"
Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский поделился ожиданиями то предстоящем московском дерби с "Динамо" в 6 туре РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"