"Были ли разговоры о том, чтобы Дзюба остался в "Рубине"? Нет, не было. Дзюба искал себе команду. По договоренности с тренером он приехал и тренировался. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду", - цитирует Сайманова "СЭ".
Напомним, Артем Дзюба стал свободным агентом в мае этого года после того, как решил не продлевать контракт с "Зенитом". После этого форвард приехал в расположение "Рубина", где и готовился к новому сезону. В СМИ сообщалось, что Артем рассматривает возможность полноценного перехода в казанский клуб, но эта информация не нашла подтверждения.
Также сообщалось, что Дзюба рассчитывает перейти в один из турецких клубов, но пока его переговоры с зарубежными командами не увенчались успехом.
Гендиректор "Рубина": если Дзюба согласится к нам приехать, я, наверное, в обморок упаду
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов оценил вероятность полноценного перехода Артема Дзюбы в казанский клуб.
Фото: ФК "Рубин"