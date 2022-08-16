"Да уже пусть хоть куда-то перейдет! Мне кажется, с такими темпами он никуда не перейдет. Создаст ФК "Дзюба" и будет играть в первенстве Ленинградской области", - цитирует Губерниева vprognoze.ru.
Напомним, Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". С того момента форвард не может найти себе новую команду. В связи с этим Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону. В СМИ сообщалось, что Дзюба пытается найти себе вариант с турецким клубом.
Ранее сегодня появилась информация, что Дзюба предлагал свои услуги "Динамо", но получил отказ.
"Создаст ФК "Дзюба" и будет играть в первенстве Ленинградской области". Губерниев - о будущем экс-форварда "Зенита"
Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Артем Дзюба все еще не может найти себе новый клуб.
Фото: соцсети Дмитрия Губерниева