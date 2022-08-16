"Мы пригласили Гончаренко для результата. Мы же его не для того пригласили, чтобы быть там же, где есть сейчас, и в пяти играх брали одно очко. Дай бог, чтобы у него получилось", - цитирует Иванова "Чемпионат".
Напомним, "Урал" накануне, 15 августа объявил о том, что новым главным тренером команды станет Виктор Гончаренко. Белорусский специалист уже возглавлял екатеринбуржцев в 2015 году, но очень быстро покинул клуб.
Предыдущим тренером "Урала" был Игорь Шалимов, который был уволен после 4-х поражений в 4-х стартовых турах РПЛ. После ухода Шалимова "Урал" успел провести один матч, где набрал первое очко в нынешнем розыгрыше РПЛ, сыграв вничью с "Факелом" (0:0).
Президент "Урала": Гончаренко пригласили, чтобы не брать в пяти играх одно очко
Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о назначении Виктора Гончаренко на пост главного тренера клуба.
Фото: ФК "Урал"