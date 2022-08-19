- Из-за того, что нам играть с ЦСКА, могут снова искать какие-то переплетения с Владимиром Валентиновичем Федотовым. Мы к этому точно спокойно относимся. Интересный соперник - клуб, который нас обыграл в чемпионате. Цель "Сочи" - выход из группы? Безусловно, - передает слова Гаранина "Чемпионат".
По итогам жеребьевки группового раунда Пути РПЛ Кубка России "Сочи" попал в группу D вместе с московскими ЦСКА и "Торпедо" и екатеринбургским "Уралом". В текущем сезоне РПЛ "барсы" обыграли на выезде "автозаводцев" (3:1) и крупно уступили в гостях "армейцам" (0:3). Главным тренером ЦСКА является Владимир Федотов, который в пришедшем сезоне привел "Сочи" к серебряным медалям чемпионата.
Гаранин: ЦСКА - интересный соперник, обыгравший "Сочи" в чемпионате. К переплетениям с Федотовым относимся спокойно
Старший тренер "Сочи" Вадим Гаранин прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Кубка России для своего клуба.
Фото: ПФК "Арсенал"