"Я надеюсь, что Шамар забьет завтра и поможет "Спартаку" победить. Он нужен команде, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне. Но при всем уважении к остальным футболистам, Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на 5 минут. Я все еще очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация, что в ямайского нападающего хочет подписать "Галатасарай". Также сообщалось об интересе со стороны клубов чемпионата Франции. Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков подтвердил заинтересованность клубов в услугах игрока.
Николсон является игроком "Спартака" с декабря 2021 года. В новом сезоне 25-летний футболист провел 4 матча в Российской Премьер-лиге, но результативными действиями отметиться не успел.
"Спартак" сегодня в гостях сыграет с "Динамо" в рамках шестого тура национального чемпионата.
Агент: Николсон - не тот игрок, который будет выходить на замену на 5 минут
Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, прокомментировал слухи о поиске для игрока новой команды.
Фото: ФК "Спартак"