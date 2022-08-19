Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
13:00
Нижний НовгородНе начат
П1 2.12X 3.35П2 3.7
Химки
15:00
ЛокомотивНе начат
П1 3X 3.5П2 2.4
Динамо
17:30
СпартакНе начат
П1 3X 3.55П2 2.36
Ростов
20:00
СочиНе начат
П1 2.42X 3.6П2 2.85

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
14:30
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.46X 4.8П2 7
Кристал Пэлас
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.49X 3.25П2 3
Фулхэм
17:00
БрентфордНе начат
П1 2.45X 3.45П2 2.95
Эвертон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
П1 1.9X 3.6П2 4.2
Лестер Сити
17:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.87X 3.95П2 3.95
Борнмут
19:30
АрсеналНе начат
П1 7.2X 4.7П2 1.45

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Осасуна
18:30
КадисНе начат
П1 1.93X 3.35П2 4.5
Мальорка
20:30
БетисНе начат
П1 3.15X 3.3П2 2.38
Сельта
23:00
Реал МадридНе начат
П1 5.2X 4.3П2 1.64

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Торино
19:30
ЛациоНе начат
П1 2.9X 3.45П2 2.48
Удинезе
19:30
СалернитанаНе начат
П1 1.73X 4П2 4.7
Интер
21:45
СпецияНе начат
П1 1.18X 8.2П2 15
Сассуоло
21:45
ЛеччеНе начат
П1 1.83X 4П2 4.1

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
МайнцНе начат
П1 3.5X 3.55П2 2.12
Боруссия Д
16:30
ВердерНе начат
П1 1.4X 5.4П2 7
Штутгарт
16:30
ФрайбургНе начат
П1 2.7X 3.55П2 2.55
Байер
16:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.68X 4.5П2 4.5
Вольфсбург
16:30
ШалькеНе начат
П1 1.86X 3.9П2 4.1
Унион
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.55X 3.5П2 2.11

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
18:00
ЛансНе начат
П1 1.69X 4.2П2 4.8
Марсель
22:00
НантНе начат
П1 1.61X 4.2П2 5.6
Сделать ставку

Агент: Николсон - не тот игрок, который будет выходить на замену на 5 минут

Агент Ненад Портега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, прокомментировал слухи о поиске для игрока новой команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Я надеюсь, что Шамар забьет завтра и поможет "Спартаку" победить. Он нужен команде, чтобы завоевать чемпионство в этом сезоне. Но при всем уважении к остальным футболистам, Шамар не тот игрок, который будет выходить на замену на 5 минут. Я все еще очень надеюсь, что мы не будем говорить о его трансфере с другими командами", - цитирует агента "СЭ".

Ранее в СМИ появилась информация, что в ямайского нападающего хочет подписать "Галатасарай". Также сообщалось об интересе со стороны клубов чемпионата Франции. Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков подтвердил заинтересованность клубов в услугах игрока.
Николсон является игроком "Спартака" с декабря 2021 года. В новом сезоне 25-летний футболист провел 4 матча в Российской Премьер-лиге, но результативными действиями отметиться не успел.

"Спартак" сегодня в гостях сыграет с "Динамо" в рамках шестого тура национального чемпионата.


Николсон Спартак
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится

Последние новости

Игрок "Факела" Божин – о ничьей с "Крыльями": приезжали за победой, состав из 13 человек нужно обыгрывать
СМИ: "Спартак" хочет подписать экс-защитника "Марселя" Гонсалеса
Официально: Каземиро – игрок "Манчестер Юнайтед"
"Знаю, что вы набрали опытных игроков". Тарасов попросил Слуцкого вернуть его в "Рубин"
Дюрица – о Дзюбе в "Адана Демирспор": не рекомендую ему повторять шутку с Азмуном 4
Наставник "Торино" - о травме Миранчука: это огромный недостаток, Алексей уникален для нашей команды
Йожеф Сабо – о Ярмоленко в киевском "Динамо": приходилось прятать Андрея на базе, чтобы он не попал в "Спартак"
Агент: Николсон - не тот игрок, который будет выходить на замену на 5 минут 3
В "Химках" заявили о готовности подписать Урунова, если он расторгнет контракт со "Спартаком" 3
Защитник "Крыльев" Горшков отреагировал на интерес со стороны "Спартака"
"Герта" Шварца проиграла "Боруссии" Фарке. Берлинцы в 3-х матчах Бундеслиги набрали всего 1 очко
Тарханов - о матче "Спартак" - "Динамо": красно-белые на сегодняшний день сильнее. Как по составу, так и по игре 1 эксклюзив
Осинькин - о ничьей с "Факелом": мы опять упускаем возможность победить 2
"Манчестер Юнайтед" объявил о договоренности с "Реалом" по переходу Каземиро 1
Пиняев: уже скоро буду на поле с командой 1
Дзюба провел первую тренировку в составе "Адана Демирспор" 2
Обляков считает "чистым" отмененный гол ЦСКА в матче с "Зенитом" 6
Терюшков предположил, как долго российских команд не будет в Европе 1
У "Крыльев Советов" худшая серия без побед за последние 2 сезона 5
Текке: Дзюба и Балотелли в одной команде - большой риск 4
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Факелом" в стартовом матче 6-го тура РПЛ 16
Главный тренер "Маккаби": интерес "Зенита" к Глуху? Не могу об этом говорить 2
"Дело не в паспорте". Капелло объяснил, почему европейские клубы не покупают футболистов из России 8
Черчесов отреагировал на переход Дзюбы в "Адана Демирспор"
Хачатурянц: осенью планирую открыть футбольную академию с партнерами из школы "Ювентуса"
Газзаев: чтобы бороться за 1-е место в РПЛ, ЦСКА должен против "Зенита" играть с позиции лидера 1
Мантуан: очень хочу, чтобы "Зенит" меня выкупил 4
Булыкин: дерби "Динамо" - "Спартак" завершится со счетом 2:2 4 эксклюзив
Осинькин рассказал, почему Роман Ежов пропустит матч "Крыльев" с "Факелом" 2
Стали известны хозяева всех матчей 1/128 финала Кубка России
Все новости
-