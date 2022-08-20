"Красная? Её не было. Я играл в тело, а не в лицо. Мне судья сказал, что я считался последним защитником", - цитирует игрока "Чемпионат".
Инцидент произошел на последних минутах первого тайма матча шестого тура между "Локомотивом" и "Химками". Мампасси рукой попал по лицу полузащитнику сопернику Резиуану Мирзову. В результате игроку москвичей показали прямую красную карточку. Это не помешало "Локомотиву" одержать победу в поединке – 3:0.
Мампасси – о своем удалении в матче с "Химками": красной карточки не было – я играл в тело
Защитник "Локомотива" Марк Мампасси высказался о своем удалении в первом тайме матча с "Химками".
Фото: ФК "Локомотив"