- Что не получилось? Игра не получилась. Является ли реализация главной проблемой в игре? Это к тренеру вопрос, - передает слова Мележикова ТАСС.
Старейшее московское дерби "Динамо" - "Спартак" в рамках 6 тура Российской премьер-лиги завершилось победой хозяев поля со счетом 1:0. Успех бело-голубым принес гол на 27 минуте матча в исполнении нападающего Константина Тюкавина, который реализовал грубую ошибку опорного полузащитника красно-белых Наиля Умярова.
Мележиков ответил на вопрос о том, что не получилось у "Спартака" в матче с "Динамо"
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков прокомментировал поражение красно-белых от московского "Динамо" в матче 6 тура РПЛ.
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