"Шалимова надо было раньше убирать. Коллектив уже не играл за тренера. Шалимов ни с кем из ребят не общался, попрощался с командой и все… У него так — выигрывает тренер, а проигрывают игроки.
Григорий Викторович Иванов сказал свое слово, что нужно уходить от пяти защитников и переходить на четыре… Григорий Викторович не дал ей вылететь, потому что перестроил игру на четыре защитника", - цитирует Рыкова Sport24.
Напомним, под руководством Игоря Шалимова "Урал" в минувшем сезоне сохранил прописку в Российской Премьер-лиге, но в новом розыгрыше не выиграл ни в одном из стартовых четырех туров чемпионата. В результате специалист покинул должность главного тренера коллектива, новым наставником стал Виктор Гончаренко.
После шести туров "Урал" имеет в активе 1 балл и остается в зоне прямого вылета – на 15-м месте.
28 августа "шмели" примут на своем поле "Зенит", лидирующий в национальном первенстве.
Экс-игрок "Урала" Рыков: у Шалимова выигрывает тренер, а проигрывают игроки – надо было раньше его убрать
Защитник "Родины" и экс-футболист "Урала" Владимир Рыков прокомментировал уход Игоря Шалимова с поста главного тренера екатеринбуржцев.
Фото: РПЛ