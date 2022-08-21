"На наш взгляд, это пенальти! … В нашем судействе, трактовках эпизодов никто разобраться не может. Думаю, они сами не могут. Вы же видели, судьи на ВАР позвали Карасёва. А он принял другое решение. Смысл нам подавать в ЭСК? Это ничего не даёт. Пенальти никто не вернёт", - цитирует функционера "СЭ".
"Ахмат" играл с ЦСКА в Москве в рамках шестого тура Российской Премьер-лиги – грозненцы потерпели поражение со счетом 2:4. На последних минутах второго тайма встречи в штрафной столичного коллектива мяч попал в руку игроку красно-синих Игоря Дивеева. Главный арбитр поединка Сергей Карасев обратился к помощи видеоассистента и не стал назначать 11-метровый удар.
"Ахмат" записал на свой счет 8 очков в шести встречах и занимает 8-е место в таблице национального чемпионата.
Айдамиров – после матча с ЦСКА: даже судьи в трактовках эпизодов разобраться не могут
Генеральный директор "Ахмата" Ахмет Айдамиров поделился мнением о неназначенном пенальти в ворота ЦСКА.
Фото: ФК "Ахмат"