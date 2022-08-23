"Правда ли, что Леонид Федун был против перехода Шайхтдинова из "Спартака"? Неправда" - цитирует Медведева "Чемпионат".
Напомним, ранее сегодня "Зенит" объявил о переходе защитника "Спартака" Дамира Шайхтдинова. Сообщалось, что он подписал с сине-бело-голубыми контракт на два ближайших сезона. До официального объявления о трансфере появилась информация, что переход Шайхтдинова задерживал Леонид Федун, который выступал принципиально против ухода игрока именно в "Зенит".
Дамир Шайхтдинов является воспитанником "Спартака". Он провел за молодежку команды 41 матч, отметившись одним голом и одной результативной передачей. В прошедшем сезоне Шайхтдинов так же сыграл восемь матчей в составе "Спартака-2", который выступал в ФНЛ.
Медведев прокомментировал информацию о том, что Федун отказывался отпускать Шайхтдинова в "Зенит"
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев отреагировал на слухи о том, что переход Дамира Шайхтдинова задерживал Леонид Федун.
Фото: ФК "Спартак"