В УЕФА прокомментировали создание рабочей группы ФНЛ по оценке готовности клубов Крыма к интеграции с Россией

В пресс-службе УЕФА отреагировали на информацию о создании рабочей группы по интеграции в российский футбол крымских клубов.
Фото: УЕФА
- В соответствии с решением чрезвычайной комиссии УЕФА от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организованных Российским футбольным союзом (РФС) с 1 января 2015 года, регион признан "особой зоной" до дальнейшего уведомления, - передает слова представителя пресс-службы УЕФА ТАСС.

Ранее появилась информация, что на заседании Президиума ФНЛ было рассмотрено обращение Крымского футбольного союза с просьбой разрешить участие клубов полуострова в проводимых этой организацией соревнованиях. По итогам заседания было принято решение создать рабочую группу, которая отправится в Крым и проанализирует готовность профессиональных клубов региона к интеграции.

Рабочая группа ФНЛ оценит готовность клубов Крыма к интеграции с Россией


УЕФА РФС ФНЛ
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