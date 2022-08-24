"Требование победы в еврокубках? Некоторые люди врут как дышат. Тяжело что-то добавить даже. У Ильи Геркуса есть одна проблема — врал, врет и, наверное, будет дальше врать", - цитирует Мещерякова "СЭ".
Напомним, ранее сегодня Илья Геркус в интервью "РИА Новости Спорт" заявил о расхождениях с советом директоров "Локомотива" в конце его работы в клубе. По словам Геркуса, председатель СД Анатолий Мещеряков ставил перед командой нереалистичные задачи. В частности, победу в еврокубках.
Напомним, Геркус был президентом "Локомотива" с 2016 по 2018 год. Во время его работы "железнодорожники" завоевали чемпионский титул в РПЛ и стали победителями Кубка России.
Мещеряков - о словах Геркуса про требование победы в еврокубках в "Локомотиве": врал, врет и, наверное, будет врать
Экс-председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков отреагировал на информацию о том, что он требовал от Ильи Геркуса победы в еврокубках.
Фото: ФК "Локомотив"