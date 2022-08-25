"Нет желания купить нападающего. Устраивает игра и Кассьерры, и Сергеева. У нас нет проблем с результативностью, забиваем достаточно… У Кассьерры много моментов, но он пока не может забить… Голы - не тот критерий, на который мы смотрим в плане нападающих", - передает слова Семака корреспондент Rusfootball.info Максим Сутченко.
Этим летом из "Зенита" в "Коринтианс" на правах аренды перешел форвард Юри Алберто, а также истек контракт с нападающим Артемом Дзюбой. Питерцы подписали на эту позицию Матео Кассьерру, который ранее выступал в "Сочи".
Колумбиец провел 6 матчей Российской Премьер-лиги в составе сине-бело-голубых и отметился результативной передачей. На счету еще одного форварда "Зенита" Ивана Сергеева – 3 гола в пяти встречах национального чемпионата.
Семак ответил на вопрос, собирается ли "Зенит" купить еще одного нападающего
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о необходимости еще одного форварда дли команды.
Фото: ФК "Зенит"