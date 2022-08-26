– Даже Вернеру и Лукаку тяжело играть в "Челси" и выдерживать конкуренцию, а это игроки топ-уровня. Поэтому у Арсена есть опасность поехать в аренду сразу, потом еще в одну, и так дальше. Переход очень рискованный. Все наши игроки, которые играли за границей, получали поддержку друг от друга: Шалимов и Колыванов в Италии, Карпин и Мостовой в Испании, им было легче. Переезд в Англию будет испытанием его личностных качеств – трудолюбия, стойкости, – передаёт слова Бышовца Metaratings.
Ранее в российских СМИ появились сообщения о том, что английский "Челси" готов активировать опцию выкупа Захаряна, которая составляет 15 млн евро. Позже данную информацию подтвердили и в английских СМИ. Агент футболиста Павел Андреев также заявил, что стороны близки к завершению сделки. Английский "Челси" после трёх занимает 12-е место в таблице и примет участие в Лиги чемпионов-2022/23. По результатам жеребьёвки группового этапа лондонский клуб попал в одну группу с "Миланом", "Зальцбургом" и загребским "Динамо". Арсен Захарян принял участие в пяти из шести играх нового сезона Российской премьер-лиги. На счету 19-летнего футболиста в этих матчах один гол и две результативные передачи. Вместе с командой он полетел на матч седьмого тура против "Пари НН". Игра состоится сегодня, 27 августа, в 15:00 по московскому времени Нижнем Новгороде.
Бышовец: для Захаряна есть опасность уехать из "Челси" сразу в аренду. Потом еще в одну - и так дальше
Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал возможный трансфер Арсена Захаряна в "Челси".
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