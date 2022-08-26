– Понеся серьезные потери в составе, ЦСКА в очередной раз провел очень качественную селекцию. Серб Гайич и бразилец Мойзес уже вписались в новую команду и доказали, что нужны ей. А колумбиец Карраскаль уже даже заработал право стать в ней лидером, – цитирует Романцева "СЭ".
Милан Гайич перешёл в ЦСКА на правах свободного агента, до этого он выступал за сербский клуб "Црвена Звезда". Мойзес пришёл на правах аренды из бразильского "Интернасьонала". В случае с Карраскалем ЦСКА в мае 2022 года активировал опцию выкупа у аргентинского "Ривер Плейта". Гайич и Карраскаль приняли участие во всех шести матчах ЦСКА на старте, а на счету Мойзеса пока три игры за московский клуб. Бразилец уже успел отличиться результативной передачей, как и сербский защитник. На счету Карраскаля четыре гола и одна результативная передача.
Романцев: ЦСКА в очередной раз провел очень качественную селекцию
Фото: "Матч ТВ".