Сегодня московский клуб на своем поле проиграл "Краснодару" (1:4). Для "Торпедо" это поражение стало четвертым кряду. Столичный клуб в таблице чемпионата России занимает 15-е место, набрав в 7 матчах 1 очко.
"Наша игра уже улучшается. Наверное, вам это не очевидно, но это так. У меня есть оптимизм. Улучшения уже есть, они не значительные, но они есть. У меня есть уверенность в том, что "Торпедо" не вылетит в этом сезоне. Команда работает ежедневно", - цитирует Геркуса "СЭ".
Свой следующий матч "Торпедо" проведет 31 августа - "автозаводцы" сыграют против ЦСКА в 1-м туре группового этапа Кубка России. 5 сентября москвичи дома примут "Ростов" в 8-м туре РПЛ.
Илья Геркус был назначен на пост президента "Торпедо" 18 августа. Отметим, что в августе с поста главного тренера "автозаводцев" был уволен Александр Бородюк.
Геркус: у меня есть уверенность в том, что "Торпедо" не вылетит из РПЛ
Президент "Торпедо" Илья Геркус высказался о результатах "автозаводцев" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Торпедо"