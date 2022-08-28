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Геркус: у меня есть уверенность в том, что "Торпедо" не вылетит из РПЛ

Президент "Торпедо" Илья Геркус высказался о результатах "автозаводцев" в текущем сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ).
Фото: ФК "Торпедо"
Сегодня московский клуб на своем поле проиграл "Краснодару" (1:4). Для "Торпедо" это поражение стало четвертым кряду. Столичный клуб в таблице чемпионата России занимает 15-е место, набрав в 7 матчах 1 очко.

"Наша игра уже улучшается. Наверное, вам это не очевидно, но это так. У меня есть оптимизм. Улучшения уже есть, они не значительные, но они есть. У меня есть уверенность в том, что "Торпедо" не вылетит в этом сезоне. Команда работает ежедневно", - цитирует Геркуса "СЭ".

Свой следующий матч "Торпедо" проведет 31 августа - "автозаводцы" сыграют против ЦСКА в 1-м туре группового этапа Кубка России. 5 сентября москвичи дома примут "Ростов" в 8-м туре РПЛ.

Илья Геркус был назначен на пост президента "Торпедо" 18 августа. Отметим, что в августе с поста главного тренера "автозаводцев" был уволен Александр Бородюк.


Геркус Торпедо
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